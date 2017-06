L'au revoir de William Leymergie aux téléspectateurs de Télématin (vidéo).

Plus de 30 ans qu'il était l'homme fort de la matinale de France 2. William Leymergie a quitté ce vendredi Télé matin. Il rejoint C8 alors que Laurent Bignolas lui succèdera à la rentrée.

Revivez ci-dessous les derniers instants de William Leymergie sur France 2.

Le communiqué de France Télévisions lors de l'annonce de son départ, pour rappel :

"Après plus de trente ans à la direction et à l'animation de TELEMATIN, l'émission leader et préférée des téléspectateurs, William Leymergie a informé la direction de France 2 de son désir de faire valoir ses droits à la retraite. France 2 respecte le choix de William Leymergie qui a dédié sa carrière au service public et rend ainsi hommage au formidable travail quotidien effectué avec toute son équipe. Ensemble, ils ont su proposer depuis plus de 30 ans un programme quotidien de qualité 6 jours sur 7 pendant près de 3 heures d’émission en direct, en veillant constamment à renouveler l'émission et à respecter le public. Cette émission à la forte identité qui rythme la vie d’1 téléspectateur sur 3 le matin mêlant habilement information, vie culturelle, vie pratique se poursuivra avec l’équipe que William Leymergie a bâtie pendant toutes ces années et à laquelle France 2 renouvelle toute sa confiance. Cette équipe performante et dynamique devra écrire le nouveau chapitre de l’histoire de la matinale, la plus célèbre de France reprise sur les télés du monde entier."