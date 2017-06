L'Autorité de la concurrence autorise la prise de contrôle exclusif de NextRadioTV par SFR Group.

La prise de contrôle exclusif de NextRadioTV par SFR Group a été autorisée ce 13 juin 2017 par l'Autorité de la concurrence. Elle reste, par ailleurs, soumise à l'agrément du CSA.

Cette étape, est-il communiqué, "est la suite logique du partenariat stratégique conclu en juillet 2015 entre le Groupe et Alain Weill qui s'est traduit par une prise de participation minoritaire indirecte d'Altice N.V. dans NextRadioTV, laquelle a été reprise par SFR Group en mai 2016. Elle reflète l'évolution du contexte national et international dans le secteur des télécommunications et de l'audiovisuel. L'intégration de NextRadioTV au sein de SFR Group - contrôlé par Altice, un groupe international, dynamique et innovant, leader des télécoms, des contenus et de la publicité - permettra de lancer des nouveaux projets et de renforcer les moyens des antennes existantes".