L'équipe de Philippe Etchebest, avec Loana, le 1er juillet dans Fort Boyard.

Samedi 1er juillet à 21 heures sur France 2, deuxième numéro de la saison de Fort Boyard.

Autour d’Olivier Minne, retrouvez Le Père Fouras, Felindra, Blanche, Rouge, Lady Boo, Mister Boo, Willy Rovelli, Passe-Partout & Passe-Muraille. Les participants découvriront de nouveaux personnages : dans « La Cage » où ils devront affronter les nouveaux guests Camille Lacourt (quadruple champion du monde de natation) ou Pascal Soetens (rendu célèbre par Pascal, le grand frère) venus prêter main-forte à Frédérick Bousquet, Moundir ou Brahim Zaibat et dans la Vigie, Éric, le neveu du Père Fouras, incarné par Éric Lampaert où ils pourront également retrouver « Narcisse Lalanne » interprété par Francis Lalanne.

L’équipe du samedi 1 juillet :

Philippe Etchebest, Chef et animateur TV

Laurent Maistret, Animateur TV

Loana

Olivier Dion, Chanteur

Enjoy Phoenix, Youtubeuse

Alma, Chanteuse

Ils joueront pour l'association Pompiers Solidaires, organisation humanitaire qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action. Elle est en outre active dans le domaine de la coopération au développement, dans les secteurs où elle peut mettre à profit ses compétences spécifiques. Ses prestations consistent en services, assistance, formation et soutien.

Produit par Adventure Line Productions. Réalisé par Francis Côté. Un jeu original de Jacques Antoine, Jean-Pierre Mitrecey, Pierre Launay.

Crédit photo © Gilles Scarella - France 2.