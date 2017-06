L'Euro Espoirs en exclusivité sur L'Equipe du 16 au 30 juin : liste des matches diffusés.

Du 16 au 30 juin 2017, l’Euro Espoirs s’installe en direct et en exclusivité sur la chaîne L’Équipe.

Occasion de suivre les meilleures sélections européennes des moins de 21 ans ! En Pologne, douze équipes sont qualifiées pour la compétition : l’Allemagne, l’Angleterre, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, la Macédoine, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Serbie, la Slovaquie et la Suède. Absence des français...

L’événement sera l’occasion pour les téléspectateurs de découvrir les stars qui animeront l’Europe du football de demain ! Dans le groupe A, les Suédois entendent bien remporter le trophée pour la deuxième fois consécutive mais devront se méfier des Britanniques emmenés par l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford. Du côté du groupe B, le public français retrouvera deux joueurs de Ligue 1 sous les couleurs du Portugal : Gonçalo Guedes et Rony Lopes. Enfin pour le groupe C, l’expérience est de mise avec notamment le Tchèque Patrik Schick et le Danois Kasper Dolberg, tous deux déjà capés chez les A.

Les retransmissions :

Vendredi 16 - 18H00 Suède - Angleterre

Vendredi 16 - 20H45 Pologne - Slovaquie

Samedi 17 - 18H00 Portugal - Serbie

Samedi 17 - 20H45 Espagne - Macédoine

Dimanche 18 - 18H00 Allemagne - République Tchèque

Dimanche 18 - 20H45 Danemark - Italie

Lundi 19 - 18H00 Slovaquie - Angleterre

Lundi 19 - 20H45 Pologne - Suède

Mardi 20 - 18H00 Serbie - Macédoine

Mardi 20 - 20H45 Portugal - Espagne

Mercredi 21 - 18H00 République Tchèque - Italie

Mercredi 21 - 20H45 Allemagne - Danemark

Jeudi 22 - 20H45 Slovaquie - Suède Angleterre - Pologne

Vendredi 23 - 20H45 Serbie - Espagne & Macédoine - Portugal

Samedi 24 - 20H45 Rép. Tchèque - Danemark & Italie - Allemagne

Mardi 27 - 18H00 & 21H00 demi-finale

Vendredi 30 - 20H45 finale