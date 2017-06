L'implantation des studios de tournages du feuilleton quotidien de France 2 à Vendargues.

Le groupe France Télévisions communique officialiser son partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole et la Mairie de Montpellier en installant, à Vendargues, ses studios de tournage du prochain feuilleton quotidien de France 2.

Une fiction qui sera produite par MFP, filiale de production du groupe France Télévisions.

"Ce projet de grande ampleur s’inscrit pleinement dans l’ambitieux « Plan Création France Télévisions » dévoilé en janvier dernier et dans les axes de développement du Cinéma et de l’audiovisuel de la Métropole de Montpellier.

Delphine Ernotte Cunci, Présidente-Directrice générale de France Télévisions, pose ainsi une première pierre à l'édifice de ce partenariat fort et inédit, en signant un bail de 9 ans pour des locaux d’une surface de 16 000 m2 qui, après une phase de transformation, abriteront plusieurs milliers de mètres carrés de studios de tournage ainsi qu’un outil de production innovant, moderne et industriel unique en région. Elle est heureuse de pouvoir compter sur le soutien de Philippe Saurel, Maire de La Ville de Montpellier et Président de la Métropole, et de Carole Delga, présidente de La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Ces nouveaux locaux, dans un premier temps, dédiés à la production du feuilleton quotidien de France 2, seront, très rapidement, ouverts à d’autres productions audiovisuelles en collaboration avec France Télévisions permettant d’augmenter le volume de productions au fil du temps."