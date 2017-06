L'Italie passe à table du 27 juin au 18 juillet sur France 5.

L'historien anglais John Dickie part à la découverte des origines de la cuisine italienne à travers les âges pour tenter de reproduire entre autres des recettes de l'époque romaine et du Moyen Âge. Il nous dévoile également la véritable origine des pâtes et met en lumière les liens inattendus qui ont toujours relié pouvoir politique, religion et cuisine.

Mardi 27 juin à 16h00 : Sous l’Empire romain. John Dickie s’intéresse aux habitudes alimentaires des Romains durant l’antiquité. On apprend ainsi que les gladiateurs étaient quasiment végétariens et avaient recours à des boissons énergétiques que va tenter de reproduire l'historien. Chez un boulanger il va également fabriquer du pain avec les techniques de l’époque puis tentera de recréer le vin des Romains bien différent des vins modernes puisque coupé d’eau et agrémenté d’épices.

Mardi 4 juillet à 16h00 : Cuisine et religion. En Italie, la cuisine semble être indissociable de la religion, et ce depuis de nombreux siècles. John Dickie se rend à Rome et s’intéresse à l’évolution de la nourriture des Catholiques au fil du temps, aux délicieuses spécialités inventées par la communauté juive ou encore au rôle qu’a joué la Papauté dans l’édification de Rome en tant que ville gastronomique.

Mardi 11 juillet à 16h00 : Cuisine et politique. John Dickie s’intéresse à la nourriture des grands et des puissants. Il se rend notamment au château de Ferrare où il cuisine une soupe de blanc-manger avec un Chef, reprenant la recette d’un banquet donné en l'honneur du mariage du seigneur local avec la fille du roi de France. Il va aussi nous expliquer l'origine de la tomate introduite sur la péninsule italienne lors de l'occupation espagnole. Bien plus tard, les armées napoléoniennes envahiront le nord de l’Italie. La bataille de Marengo a donné son nom à un plat inventé lors de cette campagne napoléonienne. A une époque plus moderne, Mussolini voulut imposer un idéal de frugalité qui était en réalité dû à un ulcère gastroduodénal alors considéré comme un secret d'Etat.

Mardi 18 juillet à 16h00 : L’histoire des pâtes. Les pâtes sont bien l’un des principaux symboles de la gastronomie italienne mais contrairement à une idée répandue, elles ne furent pas introduites par Marco Polo à son retour de Chine. John Dickie va rétablir la vérité en se rendant en Sicile. Là-bas les Musulmans avaient mis en place des systèmes d’irrigation pour favoriser l’agriculture et introduire la culture du blé dur mais aussi des épinards, des aubergines et du citron. John se rend également dans un très ancien moulin pour fabriquer des pâtes selon la méthode du Moyen-Âge. Des pâtes sèches qui pouvaient se conserver longtemps et étaient exportées dans toute l’Italie.

Crédit photo © GA&A.