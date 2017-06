La famille à remonter le temps le 20 juillet sur M6 : spécial années 70.

Il y a un an, M6 proposait le premier volet de La famille à remonter le temps, programme inédit.

Rappel du concept : Tout le monde a rêvé de pouvoir voyager dans le temps. Pour la première fois, une famille va tenter cette expérience hors du commun. Pendant 3 semaines, Emmanuelle, Alain et leurs trois enfants vont se retrouver propulsés successivement dans les années 70, 80 et 90. Leur maison sera totalement réaménagée du sol au plafond pour correspondre exactement au mode de vie des français au cours de ces 3 décennies. Ils devront bien sûr abandonner derrière eux toute la technologie de 2016.

Après les années 80 l'an dernier, place aux seventies . Le 20 juillet prochain à 21h sur M6.

"Cap maintenant sur les années 70 ! Pour des ados d’aujourd’hui, autant dire le moyen-âge… Grâce aux objets qui ont révolutionné la vie des Français dans les années 70, mais aussi grâce à des images d’archives exceptionnelles et à des émissions cultes, vous découvrirez, ou redécouvrirez avec la famille une époque où moins d’un Français sur 3 se lave tous les jours, où il n’y a que deux chaînes de télévision et où 85% de la population n’a même pas le téléphone ! Mais les années 70, c’est aussi les pantalons pattes d’éléphant, les cols pelle à tarte, la naissance du disco et l’explosion du cinéma X… Bref, la décennie de tous les bouleversements ! Alors, comment les parents réagiront-ils en se replongeant dans le monde de leur enfance ? Et les enfants, justement, seront-ils seulement capables d’utiliser des objets qu’ils n’avaient jamais vus, comme par exemple un simple téléphone à cadran ? Le choc risque d’être violent ! Une chose est sûre, cette expérience va ébranler les certitudes de tout le monde…"