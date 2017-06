Samedi 17 juin à partir de 23h20 sur France 2, On n'est pas couché. Un talk animé par Laurent Ruquier. Avec Vanessa Burgraff et Yann Moix.

Pas d'invité politique en cette veille de second tour d'élections législatives.

Sur le plateau :

Monica BELLUCCI. Film : « On the milky road » de et avec Emir Kusturica.

Marc LAMBRON. Livre : « Quarante ans » aux éditions Grasset.

CAMILLE. Album : « Ouï » chez Because.

Michel BOUJENAH. Spectacle : « Ma Vie Rêvée » au Théâtre de la Gaité Montparnasse. Directeur artistique du Festival de Ramatuelle dont l’édition 2017 se tiendra du 1er au 11 août.

Jean-Baptiste MALET. Livre : « L’empire de l’or rouge » (la tomate d’industrie, archétype du capitalisme globalisé) aux éditions Fayard.

Crédit photo © Vincent Capman - France 2.