Débat animé par Francis Letellier ce lundi vers 23 heures sur France 3, immédiatement après la fin du deuxième épisode de la série documentaire d'Oliver Stone, "Conversations avec Mr Poutine".

Quel homme est Vladimir Poutine ? Faut-il le croire quand il dit qu’il veut lutter avec les Occidentaux, contre le terrorisme, qu’il veut conduire son pays vers la démocratie ou qu’il n’est pour rien dans l’élection de Trump à la Maison Blanche ?

Francis Letellier en débattra avec ses invités :

- Oliver Stone. Réalisateur, scénariste et producteur américain. Lauréat de 4 oscars (meilleur scénario adapté pour Midnight Express en 1978, meilleur film et meilleur réalisateur pour Platoon en 1986, et meilleur réalisateur pour Né un 4 juillet en 1989). Dans "Conversations avec Mr Poutine", Oliver Stone propose 4 heures d’entretiens exclusifs avec le maître du Kremlin, qu'il a rencontré 12 fois entre 2015 et Février 2017.

- Hubert Védrine. Ancien ministre des affaires étrangères, de 1997 à 2002.

- Sylvie Kauffmann. Journaliste au Monde.

- Bernard Guetta. Journaliste à France Inter, spécialiste de géopolitique internationale.

- Renaud Girard. Journaliste au Figaro. Ancien correspondant de guerre, il a couvert le conflit de Tchétchénie.