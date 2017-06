La nouveauté Comme un animal, avec Elie Semoun et Alex Goude.

Deux émissions de 90 minutes, produites par Step by step prod., à découvrir la saison prochaine.

Le comédien et humoriste Elie Semoun partira en Guinée à la rencontre des chimpanzés pour tenter de devenir l’un des leurs. Aidé par des spécialistes, il aura pour challenge de vivre pendant une semaine avec les singes. Au programme notamment, décryptage du langage des animaux et cours d’épouillage. Elie Semoun va devoir tout donner, apprendre à grimper aux arbres et même manger avec les pieds ...

Après une préparation intensive en France, Alex Goude s’envolera pour le Maroc. Il devra vivre pendant 3 jours comme un dromadaire, et traverser le désert...

Une nouveauté diffusé sur Gulli, et où Elie Semoun et Alex Goude vont devoir faire preuve de persévérance et se surpasser.

Une nouvelle émission qui va nous en apprendre beaucoup sur les animaux mais surtout sur ces célébrités qui vont en ressortir grandies et bouleversées, annonce le diffuseur.

Crédit photo © David Merle - TF1.