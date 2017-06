Le Festival d’Avignon, qui se tient cette année du 7 au 30 juillet, s’invite sur France 4 lundi 17 juillet. L'occasion de découvrir deux spectacles inédits : Ben « Éco-responsable », ainsi que la dernière création d'Oldelaf et Alain Berthier, « La Folle Histoire de Michel Montana ». Un magazine d'une quinzaine de minutes, au ton léger et au regard aiguisé, fera le lien entre les deux pièces, pour une immersion complète dans le Off d'Avignon.

Ben et son spectacle « Éco-responsable » — à 20h55

Sans le savoir, beaucoup de gens ont un point en commun : celui d’être assez éloigné de leurs ambitions, quoi qu'ils en disent ! Ben s'est alors posé un petit examen de conscience : et lui, a-t-il réalisé son idéal ? Il aimerait être capable de construire un monde meilleur pour les prochaines générations. Un monde dans lequel l’avenir serait envisagé sereinement. Cela passe par l’écologie, bien sûr, mais aussi par les relations humaines, le rapport aux autres, la manière de consommer...

« La Nuit France 4 du Off » — à 22h15

Au programme : une interview de Jarry, qui reviendra sur les début de son succès, au Festival d'Avignon justement ; un Top 6 des spectacles à voir absolument, 24 heures aux côtés d'un chasseur de talents venu en repérage sur le festival, ainsi qu'un petit focus sur la pièce d'Artus Duel à DavidéJonatown, une comédie explosive et loufoque aux faux airs de western, qui multiplie les références et bénéficie d'un casting très complice, à la ville comme à la scène (Cartman, Sébastien Chartier...).

Oldelaf et Alain Berthier dans « La Folle Histoire de Michel Montana » — à 22h30

Connaissez-vous Michel Montana, le célèbre chanteur des années 1970 qui a révolutionné la chanson française ? Rassurez-vous, nous non plus ! Ce personnage fictif issu de l'imagination du chanteur humoristique Olivier Delafosse, alias Oldelaf, et de son acolyte musicien Alain Berthier, donne l’occasion au duo de revisiter les tubes de cette époque, en les parsemant de jeux de mots et d’un brin de folie. D'après sa biographie construite de toutes pièces, Michel Montana est un chanteur français né en 1946 de mère française mais rasée et de père stérile. Véritable miraculé de la nature, il viendra sur le tard à la chanson où il se révèle être un être à part. Vraiment très à part, dans la mesure où les autres chanteurs ne l'acceptent pas. Il va côtoyer l'apogée des années 70, le monde des Sardou, Cloclo, Fugain, et va même être à l'origine de plusieurs chansons cultes sans pour autant jamais embrasser le succès escompté. Oldelaf et Alain Berthier, les deux seuls membres du FCMM (Fan Club Michel Montana), évoquent avec tendresse et passion les plus belles heures de ce génie méconnu au travers d'un colloque festif et poignant. .