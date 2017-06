Si seulement je pouvais lui manquer : La belle prestation de Lisandro en demi-finale de The Voice (vidéo).

Il y a maintenant deux ans, parmi les candidats les plus talentueux de The Voice Kids saison 2 (voire le plus talentueux ?), l'adolescent Lisandro Cuxi. Le jeune homme coaché par Jenifer, capable de sortir de sacrées notes, avait terminé sur le podium. Le titre revenant à Jane.

Hier, samedi 3 juin, ce talent de 17 ans jouait sa place en finale de The Voice. Coaché par Matt Pokora, il a interprété avec beaucoup d'émotion Si seulement je pouvais lui manquer, tube de Calogero. Une chanson personnelle pour Lisandro, adressée à son père.

Celui qui a le profil pour remporter cette édition a sans surprise remporté sa qualification pour la finale. Ci-dessous, sa prestation hier soir en direct sur TF1.