La programmation musicale et les artistes du concert de Paris le 14 juillet 2017.

Vendredi 14 juillet dès 21 heures EN DIRECT sur France 2.

La Mairie de Paris, France Télévisions, Radio France et Electron Libre Productions proposent « Le Concert de Paris » en prélude au « Feu d’artifice de la ville de Paris ». Ce concert sera diffusé en direct sur France 2 et France Inter, en simultané par l’UER-Eurovision sur les antennes de plus de 20 pays dans le monde. Un rendez-vous présenté par Stéphane Bern.

Avec :

Diana Damrau (soprano),

Nadine Sierra (soprano),

Anita Rachvelishvili (mezzo-soprano),

Bryan Hymel (ténor),

Ludovic Tézier (baryton)

Renaud Capuçon (violon),

Gautier Capuçon (violoncelle)

PROGRAMMATION sous réserve :

> Hector Berlioz – La Damnation de Faust : Marche Hongroise - Orchestre seul

> Giacomo Puccini – Gianni Schicchi « O mio babbino caro » - Nadine Sierra

> Giuseppe Verdi – Rigoletto « La donna è mobile » - Bryan Hymel

> Sergueï Prokofiev – Roméo et Juliette « Danse des Chevaliers » - Orchestre seul

> Wolfgang Amadeus Mozart - Don Giovanni « Deh vieni alla finestra » - Ludovic Tézier

> Wolfgang Amadeus Mozart - Don Giovanni « Fin ch’han dal vino » - Ludovic Tézier

> Charles Gounod – Roméo & Juliette : « Je veux vivre» - Diana Damrau

> Nikolaï Rimsky-Korsakov – La Fiancée du Tsar « La chanson du houblon » - Orchestre / Chœur de Radio France

> Charles Gounod – Sapho « O ma lyre immortelle » - Anita Rachvelshvili

> Johannes Brahms – double concerto « Vivace non troppo (3ème mvt) » - Gautier et Renaud Capuçon

> Dmitri Kabalevsky / Andrew Cottee – «Bonne Nuit» - Maîtrise de Radio France

> Ruggero Leoncavallo – Pagliacci «Vesti la Giubba » - Bryan Hymel

> Dmitri Chostakovitch – Suite de Jazz n°2 « Valse n°2 » - Orchestre seul

> Léo Delibes – Lakmé «Duo des fleurs » - Nadine Sierra / Anita Rachvelishvili

> Richard Strauss – Morgen - Diana Damrau / Renaud Capuçon

> Vangelis / Don Rose – « Les Chariots de feu » - Orchestre seul

> Giacomo Puccini – La Bohème « O soave fanciulla » - Nadine Sierra / Bryan Hymel

> Modeste Moussorgsky / Maurice Ravel – Les Tableaux d’une exposition « la grande porte de Kiev » - Orchestre seul

> Giuseppe Verdi – Don Carlo «E lui !... desso ! ... l'Infante !» - Bryan Hymel / Ludovic Tézier / Chœur de Radio France

> Georges Bizet - Carmen «Les voici la quadrille ! » - Orchestre / Chœur et Maîtrise de Radio France

> La Marseillaise

22 caméras dont 4 HF en divers points stratégiques pour apprécier toute la beauté de la Ville Lumière.