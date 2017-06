La saison 1 de Murder proposée dès le 19 juillet sur Téva.

Gros échec d'audience en deuxième partie de soirée sur M6 - après un début très correct en Prime... - la saison 1 de How to get away with murder sera diffusée chaque mercredi sur Téva à 20h55. Dès le 19 juillet.

Annalise Keating, professeur de droit pénal, est aussi brillante et passionnée qu’imprévisible et dangereuse. Que ce soit lors d’un procès ou dans une salle de classe, elle est impitoyable. Avocate de la défense, elle représente les criminels. Son objectif : faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la liberté de ses clients. Chaque année, Annalise sélectionne un groupe d’élèves, les plus prometteurs, pour venir travailler dans son cabinet. Apprendre à ses côtés, c’est l’occasion d’une vie, celle qui peut tout changer pour ces étudiants. C’est exactement ce qui se produit lorsqu’Annalise et son groupe d’étudiants ambitieux se retrouvent impliqués dans un meurtre qui secoue l’université toute entière...

Avec : Viola Davis, Billy Brown, Alfred Enoch, Jack Falahee, Katie Findlay, Aja Naomi King, Matt McGorry, Karla Souza, Charlie Weber, Liza Weil, Tom Verica.