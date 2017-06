La saison 2 de Colony reléguée dans la nuit dès ce lundi sur TF1.

Echec d'audience en première partie de soirée, la saison 1 de la série américaine Colony était diffusée le printemps dernier sur TF1. Place cette nuit à la saison 2 inédite.

Trois épisodes à la suite, entre 23h30 et 2h00 environ...

Avec : Josh Holloway (Will Bowman), Sarah Wayne Callies (Katie Bowman), Peter Jacobson (Alan Snyder), Amanda Righetti (Maddie), Tory Kittles (Broussard), Alex Neustaedter (Bram Bowman), Isabella Crovetti (Gracie Bowman).

Le début : Juste avant l'arrivée, Will travaillait au FBI. Il soupçonne son équipière, Devon, d'avoir touché des pots-de-vin et compte demander une mutation. Tous les agents sont appelés en urgence pour retrouver des personnes importantes qui ont disparu. Snyder est responsable des achats dans un lycée miteux et en instance de divorce. Deux hommes mystérieux, qui semblent tout savoir de lui, viennent lui proposer un poste prestigieux. Broussard vient de rentrer de mission. Il reçoit un appel lui demandant de rejoindre un lieu de rendez-vous avec tout son équipement. C'est alors que le courant est coupé dans toute la ville. Il trouve suspect et dangereux de réunir tous les combattants sous le même toit et préfère s'en aller. Le bâtiment est détruit par une arme inconnue. Will met sa famille à l'abri au Yonk et part à vélo chercher son fils à Santa Monica. En chemin, il assiste, impuissant, au largage du mur qui sépare les secteurs.