La série animée La Légende de Korra dès le 3 juillet sur France 4.

La série animée La Légende de Korra, inédite en clair, débarque sur France 4.A partir du 3 juillet, du lundi au vendredi à 10h10.

Korra, jeune héroïne de 17 ans, maîtrisant déjà l'eau, la terre et le feu, va tout faire pour apprendre à maîtriser l'air. Suivez la, elle et ses amis, dans leur quête pour sauver le monde. Malgré les dangers qui la menacent, elle poursuivra coûte que coûte son initiation pour devenir au plus vite maître de l'air !

La Légende de Korra est un spin-off de la série Avatar : le dernier maître de l’air. L’histoire débute 70 ans plus tard dans la cité de la République et suit les aventures de la nouvelle élue, Korra, une adolescente passionnée, courageuse et intrépide de la Tribu d’eau du Sud. Maîtrisant trois des quatre éléments, elle entame sa formation pour devenir maître de l’air, sous la tutelle de Tenzin, le fils d’Aang. Un parcours initiatique bien plus dangereux qu’elle ne l’aurait imaginé…

52 x 23'

Créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzo.

Produit par Nickelodeon Animations Studio, Ginormous Madman Productions, Studio Mir et Studio Pierrot.

Crédit image © Nickelodeon,