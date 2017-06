La série Argentine El Marginal diffusée dès le 26 juin sur Canal+.

Canal+ propose à ses abonnés la série argentine El Marginal, dès le 26 juin prochain à 20h55 avec 3 épisodes à la suite. Grand Prix du Festival Séries Mania à Paris.

Format 13 x 52 minutes.

L’ex-policier Miguel Dimarco arrive dans le pénitencier de San Onofre comme prisonnier, sous une fausse identité. Sa mission : infiltrer une bande de détenus responsables de l’enlèvement de la fille d’un juge haut placé.

Le début...Buenos Aires. Luna, la fille du juge Lunati, un fonctionnaire haut placé, est kidnappée en pleine rue, malgré la présence de gardes du corps. Pour la retrouver, le juge souhaite opérer dans le plus grand secret et de manière totalement officieuse. Il fait pour cela appel à Miguel Dimarco, un ex-policier incarcéré dans le pénitencier de Rio Azul, en Patagonie. Lunati soupçonne l’existence de liens entre l’enlèvement de sa fille et la prison de San Onofre où il souhaite envoyer Miguel. L’ex-flic sera incarcéré sous une fausse identité – Osvaldo "Pastor" Peña – avec pour mission d’infiltrer une bande de détenus, soupçonnés d’être impliqués dans le kidnapping.

Série créée par Sebastián Ortega.

Avec Juan Minujín (Miguel Palacios), Gerardo Romano (Antín), Carlos Portaluppi (Morcilla), Martina Gusman (Ema), Maite Lanata (Luna).