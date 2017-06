La série Argentine El Marginal diffusée dès le 26 juin sur Canal+.

Canal+ propose à ses abonnés la série argentine El Marginal, dès le 26 juin prochain à 20h55. Deux épisodes chaque lundi.

Format 13 x 52 minutes.

L’ex-policier Miguel Dimarco arrive dans le pénitencier de San Onofre comme prisonnier, sous une fausse identité. Sa mission : infiltrer une bande de détenus responsables de l’enlèvement de la fille d’un juge haut placé.

Via Canal+ : "Juan Minujín tient le rôle de l’infiltré qui va être trahi par les siens et devoir continuer seul au milieu des criminels. EL MARGINAL renouvelle la série carcérale en reprenant ses codes (le confinement, les règles, la hiérarchie), mais aussi ses stéréotypes (les gangs rivaux, le gardien de prison, les protecteurs, le fou, l’innocent) et sa radicalité (violence, drogue, sexe). Mais le décorum change et, loin des habituels pénitenciers ultra-sécurisés américains, on pénètre dans une prison-favela où une microsociété s’est recréée."

Série créée par Sebastián Ortega.