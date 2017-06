La série britannique inédite The Durrells cet été sur France 3.

Les Durrell sont drôles, mordants et parfois chaleureux. Cette famille typiquement anglaise a décidé de partir à l’aventure, dans l’espoir de trouver une vie meilleure sur la ravissante île grecque de Corfou.

Tirée de la célèbre Trilogie de Corfou écrite par l’écrivain et naturaliste Gerald Durrell, la série britannique inédite La Folle Aventure des Durrell (The Durrells) retrace le parcours difficile de la jeune veuve Louisa Durrell. Appauvrie mais non moins éclatante, cette mère de famille prend la décision radicale de quitter la grise Angleterre des années 1930 afin de créer toutes les conditions favorables à un nouvel avenir pour ses quatre enfants, avant qu’ils ne perdent complètement les pédales !

Sous le soleil de Corfou, Louisa installe ses ados rebelles dans une villa délabrée. Pour les Durrell, ce nouveau départ s’accompagne d’un déluge de défis inattendus, ponctué par les nouvelles rencontres d’amis, d’amoureux, de rivaux et d’animaux.

Saison 1 à découvrir cet été sur France 3. 6 x 52 min.

Écrit par Simon Nye, d’après la trilogie de Gerald Durrell. Réalisé par Steve Barron (ép. 1 à 3) et Roger Goldby (ép. 4 à 6).

Avec Keeley Hawes (Louisa Durrell), Josh O’Connor (Larry Durrell), Callum Woodhouse (Leslie Durrell), Daisy Waterstone (Margo Durrell), Milo Parker (Gerald Durrell), Alexis Georgoulis (Spiro Hakaiopulos), Anna Savva (Lugaretzia), Yorgos Karamihos (Theodore Stephanides), Ulric Von Der Esch (Sven), James Cosmo (Captain Creech), Lucy Black (Florence Petrides), Leslie Caron (Comtesse Mavrodaki), Jeremy Swift (Dennis)…