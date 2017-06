Chaque dimanche, à partir du 9 juillet à 20h45 sur TV Breizh, première diffusion de la série Un flic d'exception. Titre original de cette fiction annulée après une saison en 2013 : Golden Boy.

Dans son luxueux bureau au dernier étage d’un building avec vue sur la grosse pomme, Walter Clark répond aux questions d’un journaliste sur les dessous de son ascension express.

Tout a commencé sept ans en arrière. Après seulement trois années sur le terrain, Walter, un jeune et ambitieux agent de la police de New York est en passe d’obtenir une promotion. Auteur d’un geste héroïque lors d’une fusillade en pleine rue, il devient une personnalité publique de la vie judiciaire et rejoint la Criminelle, une unité d’élite chargée d’enquêter sur les meurtres de la région. À son arrivée, Walter fait la rencontre de son binôme, le détective Don Owen, vétéran du département connu pour sa sagesse et sa patience. Celui-ci très observateur, se rend rapidement compte de la personnalité et du potentiel de son futur poulain. Sous son aile, Clark devra abandonner ses méthodes douteuses et débuter tout en bas de l’échelle… Rapidement, Clark attise la jalousie et se fait des ennemis. Arroyo, un détective très ambitieux, avide de reconnaissance et sans valeur morale, le prend pour cible. D’abord en le caressant dans le sens du poil, puis en réalisant des coups bas pour qu’il échoue dans ses affaires. Son binôme, le détective Déborah McKenzie et seule femme de l’unité, qui désapprouve sa façon de faire, n’hésite pas à le lui faire remarquer. En vain. Arroyo semble déterminé... Mais Clark aussi ! Rien ne semble pouvoir perturber ce dernier qui souhaite à tout prix réussir, et ce le plus rapidement possible.

Sa force ? Sa sœur, Agnes, pour qui il se bat chaque jour. Mais dans cette unité de la criminelle, où bons et mauvais policiers se côtoient au quotidien, chacune de ses décisions mènera à des conséquences inattendues. Quel prix aura cette ascension spectaculaire ? Comment deviendra-t-il un «golden boy» de la police de New York ? La route sera longue, ou pas...

Créé par l’américain Nicholas Wootton (Prison Break, Chuck, Scorpion) en 2013, Un flic d’exception retrace la trajectoire fulgurante d’un simple policier qui devient en moins de dix ans, officier, puis détective et enfin commissaire à la surprise générale. Un polar captivant produit par un célèbre nom de Hollywood, Greg Berlanti, notamment à l’origine de nombreuses séries de super-héros (Flash, Arrow, Supergirl), et qui va susciter la curiosité des téléspectateurs et les tenir en haleine durant les treize épisodes.