Ce mardi 27 juin en première partie de soirée sur CStar.

A l’occasion de la sortie du récent album « Spirit », et du concert au stage de France le week-end prochain, retour sur le parcours entre ombre et lumière de l’un des groupes majeurs de l’histoire de la pop : Depeche Mode.

"L’épopée hors du commun d’une bande de gamins anglais partis à la conquête du monde avec un son unique et une foi sans faille. Martin Gore, Dave Gahan, les piliers du groupe, mais aussi Andrew Fletcher, et avant cela Vince Clark ou Allan Wilder sont les musiciens qui ont creusé très tôt le sillon de la musique électronique, et évolué au gré de leurs inspirations, de leurs humeurs, de leurs démons. Sans jamais faire de compromis, formidables bêtes de scène tout autant que génies créatifs, les membres de Depeche Mode ont traversé bien des épreuves, surmonté tant de dérives, mus par la foi en leur musique et l’amour de leur public. Après 36 ans d’existence et plus de 100 millions d’albums vendus, les papes de l’électro pop trônent désormais sur le toit du monde artistique."

Avec les témoignages de Gérard Bar-David, Rebecca Manzoni, Jerôme Soligny, Christophe Bourseiller, Pierre Mikaïloff, le biographe Sébastien Michaud, ou encore le chanteur Cali, fan de la première heure.

Produit par Banijay Group.