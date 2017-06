La Une de la presse people : Capucine Anav, Laetitia Casta, Patrick Bruel...

Sortie dans les points presse ce vendredi 16 juin 2017 des hebdomadaires people Voici, Closer, Public, France Dimanche (+ le quinzomadaire Oops). Découvrez ci-dessous les couvertures de ces numéros.

Capucine Anav, intervenante régulière dans Touche pas à mon poste, est en couv' de Public. TPMP décidément à l'honneur dans ce numéro avec une polémique concernant d'anciens tweets d'Agathe Auproux et la "déprime" de Matthieu Delormeau.

Les lecteurs de Voici retrouveront des photos du mariage des comédiens Laetitia Casta et Louis Garrel. Un numéro spécial 30 an, occasion d'un sondage sur les vedettes préférées des Français et celles qui sont détestées. Omar Sy et Nabilla en tête.

Closer opte pour Patrick Bruel en Une de son nouveau numéro. Photo avec sa compagne : "Depuis trois mois, cette jolie dentiste lui redonne le sourire".