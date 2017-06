La Une de la presse people ce vendredi : Capucine Anav, Karine Ferri, les soeurs Laborde.

A la Une des hebdomadaires people sortis ce vendredi 2 juin 2017.

Chroniqueuse cette saison dans Touche pas à mon poste - et évincée la saison prochaine ? - Capucine Anav est en couv' de Public. Encore larguée, titre la revue qui fait par ailleurs une accroche sur les coulisses de TPMP e tune autre sur un présumé pétage de plombs de Kev Adams dans une chambre à Cannes.

La journaliste Elise Lucet "à l'honneur" dans Closer : Elle a retrouvé l'amour, indique le magazine qui indique que "pour Xavier, elle change de vie".

Elle se déchirent pour un homme, gros titre à sensation de France Dimanche, concernant les soeurs Catherine et Françoise Laborde. Les adeptes des réseaux sociaux savent qu'il est question ici de l'affaire Cyril Hanouna - Nicolas Noguier (Le Refuge)...

Une maman à la fête, titre Voici. Hier, le site de l'hebdo expliquait, à propos de Karine Ferri :"Le 25 mai dernier, cette anima­trice s’est envo­lée avec son compa­gnon et son fils, direc­tion le sud de la France pour la fête des mères. Un moment qu’elle a passé en famille et au cours duquel son petit garçon lui a réservé la plus belle des surprises. Même l’heu­reux papa, ému et fier à la fois, n’a eu de cesse de racon­ter ce moment. ".