Lancement de Gulli Bil Arabi dans près d'une vingtaine de pays du Monde arabe.

Denis Olivennes, Président de Lagardère Active, Richard Lenormand, Directeur Général du Pôle Radio et TV, et Caroline Cochaux, Directrice Déléguée du Pôle TV et Présidente de Gulli, annoncent le lancement d’une nouvelle déclinaison internationale de Gulli, Gulli Bil Arabi, destinée au Monde arabe.

Gulli Bil Arabi, diffusée en langue arabe, compte comme premier repreneur l’opérateur panarabe de télévision par satellite My-HD, couvrant 18 territoires d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient: Algérie, Bahreïn, Djibouti, Egypte, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Tunisie, Emirats Arabes Unis, Yémen. La chaîne est disponible dans toutes les offres de l’opérateur.

« Avec le lancement de Gulli Bil Arabi, le Pôle TV de Lagardère Active est désormais présent dans plus de 100 pays, grâce à ses 16 chaînes, notamment des versions localisées, comme Gulli Girl et TiJi en Russie et dans 9 pays d’Europe de l’Est, ou Gulli AFRICA, lancée il y a plus de 2 ans dans 22 pays d’Afrique francophone. L’ouverture internationale est l’un des piliers de notre croissance et nous ouvre des perspectives de développement à long terme. » déclare Richard Lenormand, Directeur Général du Pôle Radio et TV de Lagardère Active.

« Avec Gulli Bil Arabi nous renforçons notre présence dans la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, où est déjà distribuée Mezzo Live HD, avec une offre spécifique pour les enfants de la région. Gulli Bil Arabi porte les valeurs de la marque Gulli - tolérance, ouverture d’esprit et bonne humeur - et s’adresse à tous les enfants de Rabat à Mascate, avec une offre de programmes riche et variée, destinée à les faire rire, découvrir, apprendre et s’émerveiller. Nous souhaitons aussi, à travers cette chaîne, contribuer à promouvoir la qualité et la diversité de l’animation française, qui aura une part substantielle dans la grille. Nous remercions My-HD pour sa confiance et espérons, grâce à cette nouvelle chaîne, accompagner l’opérateur dans son développement, en enrichissant son offre jeunesse d’une chaîne sur mesure, issue d’une marque puissante.» ajoute Caroline Cochaux, Directrice Déléguée du Pôle TV de Lagardère Active.

Gulli Bil Arabi propose une programmation adaptée aux modes de vie et aux rythmes scolaires des jeunes téléspectateurs du Monde arabe, est-il annoncé. Des blocs thématisés (preschool, aventure, girly, etc.) et dans un univers sécurisé et rassurant pour les parents. Des licences internationales (My Little Pony, Transformers …) aux séries d’animation françaises (Oggy et les cafards, Totally Spies…) en passant par du live (Power Rangers…), Gulli Bil Arabi s’inspire des succès de sa grande sœur Gulli tout en proposant également des acquisitions spécifiques à la chaîne, comme Slugterra, Bali, Marsupilami ou Sam le Pompier.