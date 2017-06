Le communiqué de C8 après la sanction infligée par le CSA hier.

Communiqué de presse de C8.

La société C8 a pris connaissance avec stupéfaction des décisions de sanctions prononcées par le Président du CSA Olivier Schrameck et son collège à l’encontre de l’émission « Touche pas à mon poste ! ».

Ces sanctions, qui visent à priver de ressources publicitaires l'émission phare de la chaîne pour une durée de trois semaines, frappent par leur caractère disproportionné et discriminatoire. Elles témoignent du traitement inéquitable dont « Touche pas à mon poste ! » est victime de la part du CSA, alors que de nombreuses séquences problématiques diffusées à la télévision et à la radio ne font quant à elles l’objet d’aucune réaction.

C8 a eu l'occasion, à plusieurs reprises, d’alerter M. Olivier Schrameck dans différents courriers sur ce sujet et plus globalement sur l’acharnement subi par la chaîne et son programme phare.

Ces sanctions vont inévitablement fragiliser l’équilibre économique de la chaîne. C8 prendra toutes les mesures juridiques appropriées