Concert de Paris puis feu d'artifice vendredi 14 juillet sur France 2, en direct du Champ-de-Mars.

Depuis plusieurs années, le 14 juillet, au pied de la tour Eiffel, se tient le Concert de Paris.

Un événement qui attire les plus grandes vedettes mondiales du classique, devant plusieurs centaines de milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs.

Vendredi 14 juillet 2017, France 2 retransmettra à nouveau ce programme présenté par Stéphane Bern.

L’Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, dirigés par la star des chefs d’orchestre, le Russe Valery Gergiev, ainsi que les plus grands solistes internationaux célébreront Paris et entonneront une vibrante Marseillaise, dans un intense moment d’union nationale, avant que la tour Eiffel ne s’embrase pour le grandiose feu d’artifice de la Ville de Paris.

Dès 20h55, Stéphane Bern fera découvrir aux téléspectateurs les coulisses et les émotions des acteurs principaux de cette soirée d’exception.