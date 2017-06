Le programme court La science des soucis débarque sur France 4.

La série courte La science des soucis, réalisée par Isabelle Lenoble et Julien Leconte, produite par la société rennaise Vivement Lundi !, sera programmée à partir du 10 juillet par France 4, du lundi au vendredi à 19h45.

Imaginez que nos tracas domestiques aient pour origine d’étranges bestioles, les trakazoaires. Une découverte qui, si elle était prouvée, expliquerait nos « accrochages » réguliers avec le coin des meubles, nos chevelures éternellement rebelles, la disparition des chaussettes en cours de lavage ou le coup de barre lors du séminaire de marketing. Pour en avoir le cœur net, Isabelle Lenoble et Julien Leconte ont suivi le quotidien d’une famille victime de ces tracas, et leurs découvertes sont sans appel…

Cette comédie de 39 x 5’ associe des scènes « live » avec comédiens, des animations 2D et 3D. Elle a reçu en avril le Pulcinella Award de la meilleure série TV hybride du festival Cartoon on the Bay de Turin.

La Production Développée par le studio Vivement Lundi ! en partenariat avec France Télévisions Jeunesse, la série a été produite entre Rennes, Bordeaux et Lille pour un budget de 2,5 M€. Isabelle Lenoble et Julien Leconte ont créé et modélisé un bestiaire improbable d’une trentaine de trakazoaires. Les personnages principaux - la famille victime des trakazoaires - sont interprêtés par Larra Mendy, Anton Miossec, Myrtille Zilliox et Raphaël Guérin. Feodor Atkine prête sa voix au narrateur de la série.