Mercredi, l'émission Envoyé Spécial a été récompensée aux Green Awards de Deauville pour le reportage "Perturbateurs endocriniens, nos vies empoisonnées" diffusé courant 2016 dans l'émission Envoyé Spécial sur France 2 .

Green award d'or dans la catégorie " Santé et cadre de vie ".

Une enquête d'Upside avec Sophie Roland, Vincent Kelner, Sylvie Millet et Yvan Burnier.

A noter que le documentaire Econome sweet home, diffusé dans Le doc du dimanche le 23 avril sur France 5, a reçu également un Green award d’or lors de ce festival. Un film de Jean-François Meplon produit par Ego Doc.

Les Deauville Green Awards, manifestation annuelle, célèbre et récompense les meilleurs documentaires, films et spots sensibilisant à la responsabilité sociale et environnementale.