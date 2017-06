Le résultat de ce 1er tour des Législatives : ce que propose France 2.

Ce dimanche 11 juin, France 2 est au rendez-vous de ces élections législatives et propose une soirée électorale en continu de 19h à 22h30.

Cette soirée, présentée par Laurent Delahousse, Léa Salamé et Marie-Sophie Lacarrau, apportera un éclairage complet sur le scrutin, au plus près des territoires, et donnera la parole aux Français en mettant l'accent sur la manière dont ils vivent le scrutin. Une trentaine de points de duplex aura lieu, dans toute la France métropolitaine et l’Outre-Mer.

Cette campagne se jouant également sur le web, des points réguliers permettront, grâce à une immense tablette tactile, d'explorer de nombreux contenus en lien avec les réseaux sociaux et le site franceinfo.fr.

Tout au long de cette soirée, Nathalie Saint-Cricq, responsable du service politique, et Guillaume Daret, journaliste de la rédaction, se livreront à plusieurs analyses politiques à chaud. Brice Teinturier, directeur général délégué de l'institut de sondages IPSOS, décryptera les sondages en direct.

Dès 20h00, seront annoncées, en direct, les premières estimations. Des débats animés réuniront des personnalités politiques et des membres de la société civile, ainsi que des éditorialistes pour porter un éclairage complet sur ce scrutin. Les principaux candidats seront interrogés en duplex.

Lors de cette soirée, la parole sera donnée aux citoyens et les équipes de la rédaction annonceront les résultats depuis plus d’une trentaine de points de directs au cœur des régions et départements.

Marie-Sophie Lacarrau scrutera, minute par minute, les dernières évolutions sur les réseaux sociaux, sur lesquels cette soirée se déroulera aussi. A l'aide d'une immense tablette tactile, le "hub", elle décodera les résultats partout en France et la manière dont se comporteront les internautes face à une situation politique inédite.

Nicolas Chateauneuf évoluera sur le plateau virtuel pour emmener le téléspectateur au cœur de l’Assemblée Nationale et pour traiter de manière pédagogique plusieurs thématiques (mode de scrutin, rôle et pouvoirs des députés, etc).

Sur le plateau d'environ 400 mètres carrés, la réalisation de Jérôme Revon privilégiera le dynamisme, le rythme et l’innovation: de nombreuses caméras suivront, tout au long de la soirée, les déplacements des présentateurs d’un pôle à l’autre.

Diffusion en direct et en simultané sur TV5 Monde.