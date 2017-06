Le résultat des Législatives en Ile de France : liste des invités réagissant sur France 3.

La région parisienne compte 97 circonscriptions avec plus de 1.500 candidats. La rédaction de France 3 Paris Ile-de-France se mobilise et propose une soirée avec trois débats électoraux de 45' en direct et une quatrième partie sur les résultats. Participation, premières estimations, les temps forts des élections et des duplex avec les envoyés spéciaux de la rédaction depuis les points stratégiques des circonscriptions franciliennes... Les élections législatives se vivent en direct sur France 3 Paris Île-de-France.

► 12/13 et 19/20

Présentés par Jean-Noël Mirande. Ces éditions d’information régionales seront consacrées en partie à l’ambiance des élections, aux coulisses, à la participation au scrutin... Quatre séquences régionales entrecoupées de séquences nationales pour être au plus près des résultats, animées par Marlène Blin et William Van Qui. Séverine Larrouy interviendra pour annoncer les résultats. En fin de chaque tranche Emmanuel Tixier rejoindra le plateau pour rendre compte des tweets et facebook des internautes.

► 20h15 - 21h00 premier débat

Les invités politiques commenteront et analyseront à chaud les chiffres des participations avec : Pascal Cherki (PS); Bastien Lachaud (France Insoumise); Wallerand de Saint Just, (FN); Geoffroy Didier (LR) et Stanislas Guerini (EM)

► 21h15 - 22h00 ambiance des élections, les coulisses, la participation au scrutin...

Sandrine Mazetier (PS);Jean-Louis Bourlanges, MODEM. Ian Brossat; (PCF); Julien Bayou (EELV) et Claude Goasguen (LR)

► 22h15 - 23h00 résultats définitifs

Jordan Bardella, (FN); Eric Coquerel (France Insoumise);Pierre-Yves Bournazel (LR); Bruno Julliard (PS) et Jean-Pierre Mignard (EM)

►23h30 – 00h00 bilan de ce premier tour

Laurianne Rossi (EM) et Philippe Dallier (LR)

Et toute la soirée, un dispositif pour vous informer en direct depuis des circonscriptions et des QG : Coulommiers 77; Trappes 78 ; Yerres 91 ; Evry 91; Issy les Moulineaux 92 ; mairie de Montreuil 93 ; Alfortville 94 ; Argenteuil, 95, Mairie de Paris. 75.