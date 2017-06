Le talk de Pierre Ménès le vendredi en avant-soirée sur Canal+ ?

Le nouveau rendez-vous d'Yves Calvi diffusé uniquement du lundi au jeudi la saison prochaine sur Canal+ ?

Selon le quotidien L'Équipe, la chaîne songe à une belle exposition pour le rendez-vous hebdomadaire animé par Pierre Ménès : le vendredi en avant-soirée, en clair.

On devrait retrouver dans cette émission de bande, outre Agathe Auproux (découverte depuis quelques mois par les téléspectateurs de Touche pas à mon poste) et Marie Portolano, Lucie Bacon et Nassima Driouach.

Pierre Ménès, toujours selon L'Équipe, poursuivrait la soirée sur Canal+ Sport, lors de la mi-temps du match de Ligue 1 puis après la rencontre. Il serait cette fois entouré de consultants.

Crédit photo © Mat Ninat - Canal+.