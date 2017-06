Le Tour de Suisse en exclusivité sur la chaîne L'Equipe : la programmation.

De ce 10 au 18 juin, le Tour de Suisse s’installe sur L’Équipe avec un plateau réunissant notamment Tom Dumoulin, Peter Sagan, Greg Van Avermaet ou encore Philippe Gilbert.

Un des rendez-vous majeurs avant le Tour de France dans quelques semaines. Au programme : près de 1200 kilomètres et 17 500 mètres de dénivelé ! Cette 81e édition prévoit son lot de suspense avec des sprints éblouissants, des opportunités d’échappées et une course contre-la-montre finale qui pourrait bien renverser le classement général.

Le duo Patrick Chassé – Jérôme Pineau commentera l’événement.

Ce samedi 10 : 16H00 Cham – Cham 6 km, prologue, contre-la-montre

Dimanche 11 : 16H00 172,7 km

Lundi 12 : 16H00 Menziken – Bern 159,3 km

Mardi 13 : 16H00 Bern – Villars-sur-Ollon 150,2 km

Mercredi 14 : 16H00 Bex – Cevio 222 km

Jeudi 15 : 16H00 Locarno – La Punt 166,7 km

Vendredi 16 : 16H00 Zernez – Sölden 160,8 km

Samedi 17 : 16H00 Schaffhausen – Schaffhausen 100 km

Dimanche 18 : 16H00 Schaffhausen – Schaffhausen 28,6 km, contre-la-montre