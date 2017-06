Léa Salamé en solo dans L'émission politique sur France 2.

Du changement pour le rendez-vous L'émission politique sur France 2. Un programme jusqu'ici présenté par David Pujadas, secondé par Léa Salamé et Karim Rissouli.

Selon le quotidien Le Parisien, la journaliste sera désormais seule aux manettes.

François Leglet continuera ses interventions tandis que Karim Rissouli ne sera plus présent (il s'occupera pour rappel de C politique et C polémique sur France 5).

