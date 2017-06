Les 4ères minutes de la télé réalité 10 couples parfaits (vidéo).

Découvrez les premières minutes dev10 couples parfaits, nouvelle télé réalité diffusée à partir du 3 juillet à 18h30. Du lundi au vendredi sur NT1.

Une émission produite par Adventure Line Productions. Présentée par Elsa Fayer.

Si votre âme sœur était en face de vous, sauriez-vous la reconnaître ? 20 célibataires, 10 couples parfaits… Parviendront-ils tous à découvrir leur âme sœur ?

Durant 10 semaines, dans une somptueuse villa au soleil, les 20 célibataires vont se prêter au jeu de plusieurs « dates challenges » afin de provoquer des rendez-vous pour faire plus ample connaissance et plus si affinités… Chaque semaine, ils se présenteront deux par deux à « la Cérémonie des couples » . Ils découvriront alors combien de couples parfaits ont été identifiés mais il ne leur sera jamais révélé lesquels. Il existe un seul moyen d’être certain qu’un couple est parfait : « La Love Machine », le révélateur de compatibilité amoureuse entre deux personnes. Si un couple envoyé en « Love Machine » est découvert comme un « match parfait », il part en lune de miel sans quitter le jeu puisqu’ils participeront chaque vendredi à « la Cérémonie des couples »...