Les Bleues avec un E : document inédit le 16 juillet sur France 4.

France 4 propose dimanche 16 juillet à partir de 22h50 de se plonger dans l’histoire, encore trop méconnue, de l'Equipe de France Féminine de Football.

De 1971 à nos jours, Alain Vernon et Abdel Zouioueche retracent, dans un documentaire inédit, plus de 40 ans d'histoire d'une équipe qui a su, au fil des années, conquérir le public et devenir aujourd’hui l’une des sélections majeures du football féminin mondial.

L'histoire commence le 17 avril 1971, au Stade Auguste Damette à Hazebrouck. L'Equipe de France Féminine s'impose 4-1 face aux Pays-Bas en amical pour le premier match officiel de son histoire. Mais les commentaires sexistes fusent. Michèle Monnier, première capitaine de cette Equipe de France n'a rien oublié de cette rencontre, qui reste la première pierre de l'édifice du football féminin en France.

Depuis, les clubs se sont professionnalisés, sous l’impulsion notamment de dirigeants tels que Louis Nicollin, Président du Montpellier HSC, premier club professionnel masculin à avoir créé une section féminine, ou encore Jean-Michel Aulas, qui a fait de l'Olympique Lyonnais l'un des meilleurs clubs d’Europe, riche notamment de quatre titres en Ligue des Champions Féminine.

Des figures marquantes ont aussi contribué à faire grandir cette sélection nationale féminine, à l’image de joueuses telles que Marinette Pichon, première grande star de l'histoire du football féminin français, ou Hoda Lattaf, sans oublier Aimé Jacquet, qui, lorsqu’il était sélectionneur de l’Equipe de France masculine, eut, en 1998, l’initiative d’installer le Pôle France Féminin au Centre National du Football de Clairefontaine. Emotions, déceptions, exploits et abnégation ... c'est l'histoire des Bleues avec un E.

Crédit photo © Alain Vernon.