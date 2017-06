Les femmes nous font rire ce vendredi soir sur France 3.

Une production Ibach Télévision, présentée par Yves Lecoq et Chantal Ladesou, ce vendredi en première partie de soirée sur France 3 : Quand les femmes nous font rire (rediff).

De nombreuses séquences avec :

Muriel Robin, Anne Roumanoff, Jacqueline Maillan, Mado la Niçoise, Marianne James, Les Vamps, Michèle Laroque, Elisabeth Buffet, Sandrine Alexi, Anne-Marie Carrière, Mimie Mathy, Charlotte de Turckheim, Claudia Tagbo, Audrey Lamy, Michèle Bernier... Ainsi que des duos de stars : Sophie Daumier et Guy Bedos, Annie Cordy et Charles Aznavour, Virginie Lemoine et Laurent Gerra, Castel et Sahuquet, Michèle Laroque et Pierre Palmade, Josiane Balasko et Dominique Lavanant, Annie Cordy et Enrico Macias...

"Tous les grands moments mythiques de la télévision seront présents : les têtes d’affiche, les émissions d’humour, les sketches cultes, des raretés... 130 minutes de bonheur et de bonne humeur avec les maîtres du genre pour rire, sourire, et ensoleiller cette soirée d’exception", dixit le diffuseur.

Crédit photo © Ibach Télévision