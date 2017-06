Les groupes TF1, ProSiebenSat. 1 et Mediaset créent European Broadcaster Exchange.

Les groupes médias TF1, Mediaset (Espagne et Italie) et ProSiebenSat.1 ont annoncé en fin de semaine dernière la création à parts égales de la régie European Broadcaster Exchange(EBX) afin de proposer des campagnes vidéos pan-européennes dans un environnement 100% brand safe et premium sur le digital.

"L’accent sera mis – dans un premier temps – sur les campagnes vidéos programmatiques. Cette nouvelle entité d’envergure européenne est le premier axe d’une collaboration stratégique ambitieuse entre les trois groupes médias, principalement orientée autour du développement de technologies et de modèles publicitaires innovants.

Le siège de cette régie commune sera basé à Londres, emplacement idéal pour les agences médias spécialisées dans les campagnes à dimension européenne. Une plate-forme de commercialisation automatisée dans les inventaires vidéos digitaux et une équipe commerciale seront mis en place.

Cet accord est soumis à l'approbation des autorités de concurrence européennes compétentes.

Avec European Broadcaster Exchange, les trois groupes médias créent une structure leur permettant de concurrencer plus efficacement les acteurs internationaux avec pour objectif de proposer aux annonceurs de nouveaux moyens d’atteindre leurs clients en s’appuyant sur la technologie, l’innovation et le contenu premium. Chaque partie prenante mettra à disposition ses inventaires vidéos afin de proposer aux annonceurs des campagnes en programmatique à l’échelle européenne, avec la garantie d’un environnement publicitaire premium et 100% brand safe.

Les trois groupes médias s’organisent dans un modèle ouvert de partenariat afin de fédérer progressivement d’autres groupes médias européens."