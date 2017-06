Les inédits de Nus et culottés dès le 4 juillet prochain.

Est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement et sans argent, pour ensuite réaliser un rêve d’enfant grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées sur le chemin ? Munis de leurs deux caméras paluches fixées à un baluchon qu’ils portent à l’épaule, Nans et Mouts filment spontanément leurs voyages et laissent libre cours à la rencontre, à l’inattendu et à l’authentique.

Pour cette 5ème saison inédite, diffusée dès le mardi 4 juillet à 20h50 sur France 5, les deux voyageurs se donnent pour objectif de réaliser leurs rêves aux Caraïbes, à Ibiza, à Londres, et à Amsterdam.

Le 1er inédit : Objectif Caraïbes.

Départ de Guadeloupe pour rencontrer un vieux pirate dans l’archipel des Grenadines. Corsaire, flibustier et autres vieux loups de mer font partie du registre des contes de l’enfance… Nans et Mouts rêvent de mettre un visage sur ces noms en partant nus, d’une jungle de Guadeloupe pour aller à la rencontre d’un pirate dans les îles Grenadines, l’eldorado des Caraïbes. Sur la route, les embûches et aventures seront probablement nombreuses : trouver des vêtements pour être capable, à l’instar des pirates, d’évoluer tant sur la terre que sur la mer, aiguiser son anglais et son espagnol pour échanger avec les personnes rencontrées, passer d’un petit avion à un voilier pour cheminer, d’île en île. Dominica, la Martinique, Sainte-Lucie… Autant de noms qui font rêver. Et tant mieux, car pour trouver un pirate, il faut avoir de l’énergie, de l’audace et de la persévérance !

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 5.