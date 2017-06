Les inédits du programme Les routes de l'impossible débarquent sur France 5.

Du 30 juin au 1er septembre, France 5 diffusera chaque vendredi à partir de 20h50 deux épisodes de la collection documentaire Les routes de l'impossible. Mix d'inédits et de rediffusions.

À travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au périple de leur vie.

À 20h50 le vendredi 30 juin, le premeir inédit de la saison : MOZAMBIQUE : LA VIE PLUS FORTE QUE TOUT.

Pour Bassunga et ses hommes, la route du bois peut être semée d'embuches. Chaque jour, il part à l'assaut de la forêt à bord de son vieux camion avec ses camarades. Sans aucune protection, pieds et mains nues, ils peuvent abattre une vingtaine d'arbres en quelques minutes pour un salaire misérable. Une activité totalement illégale au Mozambique mais qui fait le bonheur des trafiquants qui envoient ensuite le bois en Chine où les besoins sont immenses. Pour les simples voyageurs, les routes du Mozambique deviennent vite un enfer. Devant son minibus, Johnny attend désespérément le client. Les pluies diluviennes de la nuit n incitent pas à partir mais il n'a pas le choix, le camion doit être rempli sinon la journée sera perdue pour Johnny. Entre les ornières infranchissables et les pièges tendus par les habitants, les 100 kilomètres de piste vont prendre des allures d'odyssées.

Réalisé par Guillaume Lhotelier et Sébastien Perez.

Production et crédit photo : Tony Comiti Productions.