Le Festival de Télévision de Monte-Carlo et Eurodata TV Worldwide ont annoncé les lauréats des douzièmes « Prix de l'Audience TV Internationale ».

Les programmes récompensés sont ceux qui ont réuni les plus fortes audiences en 2016 sur les cinq continents parmi trois catégories distinctes : « Séries TV Dramatiques », « Séries TV Comédies » et « Telenovelas / Soap Operas ».

Les vainqueurs ont été déterminés sur la base du total des audiences de la meilleure performance des programmes nommés* dans leurs pays de diffusion parmi 61 pays étudiés.

Les vainqueurs sont :

Dans la catégorie « Séries TV Dramatiques » : NCIS (Etats-Unis). Pour rappel, les autres nommés étaient Esprits Criminels (Criminal Minds – Etats-Unis) et The X-Files (Etats-Unis).

Dans la catégorie « Séries TV Comédies » : The Big Bang Theory (Etats-Unis). Pour rappel, les autres nommés étaient Modern Family (Etats-Unis) et Svaty (Ukraine).

Dans la catégorie « Telenovelas / Soap Operas » : Amour, Gloire Et Beauté (The Bold And The Beautiful – Etats-Unis). Pour rappel, les autres nommés étaient Beni Affet (Turquie) et Meri Aaashiqui Tume Se Hi (Inde).

* Les nommés ont été présélectionnés parmi les quinze meilleurs programmes de fiction importés dans 61 pays différents