Regardez les trois prestations de Lisandro en finale de The Voice (vidéos).

Face au grand favori Lisandro Cuxi - qui a notamment interprété L'envie d'aimer - Vincent Vinel et Nicola Cavallaro, Lucie avait peu de chances d'être la première candidate féminine à remporter The Voice.

Hier, samedi 10 juin 2017, sans aucune surprise, le jeune Lisandro est devenu le sixième lauréat. Il succède à Stéphan Rizon, Yoann Fréget, Kendi Girac, Lilian Renaud et Slimane.

Les spectateurs retrouveront Lisandro d'ici quelques jours, et pendant plusieurs semaines, à l'occasion de la tournée The Voice avec les huit demi-finalistes. Et en attendant le futur album, un premier single devrait faire patienter les fans de celui qui avait été révélé lors de The Voice Kids.

Ci-dessous, ses performances lors de la finale. Le solo plus les duos (Cry me a river avec Matt Pokora, et Mon Everest avec Soprano).