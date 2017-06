Durant cinq semaines, du lundi au vendredi, 16 "Teams de la beauté" confrontent leur savoir-faire et leur créativité lors d'un concours diffusé sur la chaîne France Ô. Du lundi au vendredi à 8h05 dès le 3 juillet prochain.

Productions Guadeloupe 1ère et SLHITS Médias.

Chaque jour, un binôme composé d’un coiffeur et d’un maquilleur a pour mission de sublimer un modèle en fonction d’une thématique donnée pour toute la semaine. L'équipe doit réaliser la coiffure et le maquillage qui met le plus en valeur le modèle. De plus, elle doit faire preuve d’un talent de styliste et sélectionner une tenue à partir d’un shopping imposé, réalisé dans les boutiques les plus tendances de la Guadeloupe.

Sous l’œil d’un jury composé de Karine Gatibelza, maquilleuse professionnelle, Jean-Louis Rampersad, enseignant passionné de mode, et Jocelyne Labylle, chanteuse fashionista, l'équipe va devoir donner le meilleur d’elle-même en un temps limité.

À la fin de l’épreuve, le modèle leur attribue une note qui compte pour un tiers de la note globale, et la moyenne des notes des membres du jury complète la note finale.

Pendant les 5 semaines de la compétition, les 16 équipes se confronteront sur 5 thématiques distinctes (Sexy et élégante, Déjeuner champêtre, Entretien d'embauche...).

À l'issue de ce concours, le binôme ayant obtenu la meilleure note remportera le titre de « Meilleure team de la beauté édition Guadeloupe » et la somme de 1 000 €...