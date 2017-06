Ligne de mire avec Lola Dewaere et Thierry Neuvic ce mercredi sur France 2.

Fiction française réalisée par Nicolas Herdt, Ligne de mire est rediffusé ce mercredi à 21 heures sur France 2.

Un téléfilm écrit par Mikaël Ollivier et Franck Thilliez.

Avec Lola Dewaere, Thierry Neuvic, Liane Foly, Féodor Atkine, Smadi Wolfman et Marie Petiot.

Claire, jeune infirmière enceinte de 8 mois, tient dans sa ligne de mire Aline, témoin central d'un procès aux enjeux colossaux. Quarante-huit heures plus tôt, David, son compagnon, n'aurait jamais dû prendre ce taxi et se retrouver en possession de cette mallette pleine d’argent qui ne lui était pas destinée. Alors qu’ils sont très endettés, que doivent-ils faire ? Rendre l’argent ou le garder ? Oui, mais à qui ? Ce que le couple est loin d’imaginer, c’est qu’un tueur à gages est à leurs trousses et qu’un compte à rebours est lancé…

Crédit photo © Denis Laurent - France 2 - Adrénaline.