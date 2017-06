Lou, finaliste de The Voice Kids 3, au casting de la saga quotidienne de TF1.

Hier soir, lors de la ½ finale en direct de The Voice, les téléspectateurs ont pu découvrir la prestation de Lou à l'occasion de la sortie de son single « Toutes les chances du monde ».

Cette jeune fille de 13 ans, qui a particulièrement brillé dans The Voice Kids au sein de l’équipe de Jenifer, va également faire ses premiers pas en tant que comédienne, annonce TF1.

L'adolescente intègre la nouvelle saga quotidienne estivale de la chaîne, « Demain Nous Appartient ».

Elle y interprétera le rôle de Betty, une ado discrète et sans histoire, qui a un secret : ses chansons, qu’elle écrit et fredonne en cachette. Quand son grand-père la poussera à participer à un concours de talents où elle sera remarquée par une productrice, sa vie pourrait bien changer. Mais le trajet jusqu’à son rêve sera long et semé d’embûches…