Loulou va nous manquer : L'hommage à Louis Nicollin en Une de L'Équipe.

Loulou va nous manquer, titre le quotidien sportif L'Équipe ce vendredi 30 juin, qui y consacre 4 pages.

"Louis Nicollin est décédé hier à la suite dʼun malaise cardiaque à soixante-quatorze ans, le jour de son anniversaire. Le Montpelliérain était le plus ancien président dʼun club de L1. Mais surtout lʼun des personnages les plus truculents du football français"

A noter cette réaction de Michel Platini : "Louis Nicollin était mon ami le plus proche dans le football depuis trente ans. Nous avons tout partagé, nos joies, nos peines, nos bonheurs familiaux et nos chemins professionnels. La simplicité de Louis était sa noblesse. J’aimais tout chez cet homme exceptionnel. Je l’aimais tout simplement comme on aime un frère. Une partie de moi vient de disparaître. La vie est tellement injuste lorsqu’elle vous prend des êtres, qui, comme Louis, vous rendent l’existence plus belle".