Lundi soir, France 3 rendra hommage à Simone Veil.

Suite à la disparition de Simone Veil, ce vendredi 30 juin, France 3 bouleverse ses programmes pour proposer lundi 3 juillet à 22h25 un documentaire de David Teboul : "Simone Veil, une histoire française".

En 2004, Simone Veil a accepté de lever le voile sur ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, portrait d'une femme digne et profondément humaine.

Avec son amie Marceline Loridan-Ivens, elle évoque les souvenirs de sa déportation a Auschwitz-Birkenau. A celle qui a vécu l'enfer à ses côtés, elle parle de sa mère et de sa soeur, elle raconte son désespoir de les retrouver avec elle en camp de concentration, son combat quotidien pour survivre, le typhus de celle qu'elle aimait le plus au monde, sa mort inéluctable. Elle y a passé 13 mois de sa vie " quand on est a Birkenau on est comme du bétail, on est devenu de la viande ". S'il est question de son engagement politique, notamment en faveur de l'interruption volontaire de grossesse ou de l'Europe, c'est dans la mesure où il permet de mieux comprendre la femme, les raisons de son parcours et de ses convictions

Le documentaire initialement prévu "Italie et mafia, un pacte sanglant" sera programmé à une date ultérieure.