Match de l'avant-soirée : Quotidien débute la semaine en battant TPMP et C à vous.

Ces dernières semaines, le rendez-vous Quotidien avec Yann Barthès devance fréquemment le divertissement Touche pas à mon poste. Ce qui était rarissime l'automne et l'hiver dernier est devenu une habitude ce printemps.

Hier, lundi 5 juin, Cyril Hanouna recevait Moundir et le saxophoniste moldave qui par deux fois a fait le buzz au concours Eurovision de la chanson.

De son côté, Yann Barthès recevait Lilian Thuram et Charlie Puth pour un live.

Quant à l'équipe de C à vous, elle accueillait sur le plateau le journaliste Wassim Nasr, spécialiste des réseaux djihadistes, Jean-François Clervoy et Nolwenn Leroy (live inclus).

Les audiences : Quotidien légèrement leader avec 1.35 million Vs 1.3 million pour TPMP et 0.96 million pour C à vous.