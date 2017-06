Match de l'avant-soirée : Quotidien devance de peu TPMP lundi.

Lundi 12 juin en avant-soirée, Cyril Hanouna recevait sur le plateau de Touche pas à mon poste l'humoriste et comédien Tom Villa. Également présent, Vincent Vinel, finaliste de la saison de The Voice qui vient de se terminer sur TF1. Parmi les chroniqueurs, Benjamin Castaldi, Isabelle Morini-Bosc, Gilles Verdez et Jean-Luc Lemoine.

Au même moment sur TMC, Yann Barthès accueillait dans Quotidien Lisandro Cuxi, vainqueur de The Voice, et Tom Holland, le nouveau visage de Spiderman.

Enfin, sur France 5, l'équipe de C à vous (rendez-vous animé la saison prochaine par Anne-Elisabeth Lemoine), les invités étaient la comédienne Sofia Boutella, pour la promo du film La momie, les journalistes Claude Askolovitch et Nicolas Beytout.

Audience de ces trois rendez-vous lundi 12 juin (pour à chaque fois la partie principale) : 1.51 million pour Quotidien Vs 1.49 pour TPMP et 0.95 million pour C à vous.