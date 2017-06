Migrations, face à l'inconnu : série documentaire inédite dès le 10 juillet.

Au cœur de l’Afrique, 20 américains défient la nature en prenant part à la plus importante et épuisante migration de mammifères au monde. Elle consiste à parcourir plus de 300 kilomètres dans le Serengeti meurtrier.

Nous sommes au mois de mai et la saison sèche ravage les plaines du sud de la région. Mettant en jeu leur survie, 1,3 millions de gnous se rendent au nord pour atteindre les plaines luxuriantes du Maasai Mara, au Kenya. Le périple est dangereux, car il traverse une région dominée par des prédateurs tels que des lions, des léopards, des hyènes ou des crocodiles.

Des dizaines de milliers de gnous n’atteindront pas leur destination – qu’en sera-t-il des hommes ? Non armés, sans carte ou compas et à des milliers de kilomètres de chez eux, ils devront combiner des techniques de survie et joindre leurs forces pour surmonter leur premier défi : se repérer dans le nord en traversant les plaines découvertes.

8 épisodes à découvrir sur National Geographic. Première partie le lundi 10 juillet 2017 à 20h40.