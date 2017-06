A partir du 1er juillet à 13h00, le samedi et le dimanche, « My:24 les 24 h qui ont changé ma vie » arrive sur France 4.

Cette série documentaire suit 26 jeunes qui ont en commun d'avoir vu leur vie basculée en 24 heures et ont accepté de revenir sur cet événement qui les a profondément marqués.

Il a suffi d’une journée pour que leur vie change à tout jamais. Un moment crucial sur lequel des adolescents et de jeunes adultes ont choisi de s’exprimer. À travers leurs mots, leurs explications, ils reviennent sur cet avant et cet après, sur leur parcours, leur relation aux autres, leurs doutes, leurs espoirs.

Chaque épisode, tourné en Australie, relate l’histoire de deux d’entre eux.

Samedi 1er juillet à 13h00, Jake et Rida. Jake est champion du Monde de corde à sauter et tient le record du plus rapide sauteur en 2013. Cela faisait des années qu'il s'entraînait en tant que nageur quand il a découvert par hasard le saut à la corde à une fête d'école. Cela lui a ouvert de nouvelles perspectives mais la réaction de sa famille et de ses camarades a causé de nombreuses frictions et lui a brisé le coeur. A l'âge de 16 ans, Rida a choisi d'être une jeune australienne comme toutes les autres, vivant dans un pays moderne plutôt que d'adhérer à une éducation traditionnelle pakistanaise. Elle revient sur la première fois où elle a dû défendre sa nouvelle vie en Australie afin d'éviter une existence qu'elle pensait limitée - un retour forcé au Pakistan, la fin de sa scolarisation et la possibilité d'un mariage arrangé.

13 x 24’ .